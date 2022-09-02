СК возбудил уголовное дело из-за недостроенной школы в уфимском селе Булгаково

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками республиканской госэкспертизы из-за недостроенной школы в селе Булгаково Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками республиканской госэкспертизы из-за недостроенной школы в селе Булгаково, которую должны были сдать еще в августе прошлого года. Об этом 2 сентября сообщили пресс-службы региональных СК и прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники госэкспертизы дало положительное заключение на строительство школы на 825 мест, несмотря на наличие недочетов в проектно-сметной документации: в ней не были учтены работы по монтажу части крыши и утеплению фасада на сумму более 8,5 млн рублей. На основании положительного заключения Управление капстроительства Башкирии и подрядчик «Башгражданстрой» заключили 350-миллионный контракт на возведение учебного учреждения со сроком сдачи в августе 2021 года.

– В последующем в проектно-сметную документацию неоднократно вносились изменения, которые были подтверждены положительными заключениями повторных государственных экспертиз, – передали в СК. – В ходе выездной проверки строящегося объекта Управлением казначейства республики выявлены нарушения при составлении проектно-сметной документации, а также несоответствие оплаченных работ фактически выполненным.

Ошибки в проекте со стороны госэкспертизы Башкирии привели к удорожанию стоимости контракта на строительство на 95 млн рублей. Школа при этом до сих пор не возведена.