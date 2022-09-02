Известны подробности пропажи в Башкирии 18-летней Марии Петровой

Фото: «БашРегионСпас»

Родные и близкие 18-летней Марии Петровой из села Бижбуляк бьют тревогу: девушка ушла из дома 29 августа и до сих пор не вернулась. Поисками пропавшей занимаются как родственники, так и сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас». Последние распространяют ориентировки на девушку в социальных сетях.

Родственница Марии Петровой в беседе «КП-Уфа» подтвердила, что на 2 сентября домой девушка не вернулась. Также родные Марии писали в местном сообществе в соцсетях, что ранее девушка заходила на свои странички в соцсетях, но от них она не читала ни сообщения, ни отвечала на звонки. Один из жителей Бижбуляка писал, что видел девушку направляющуюся к местному магазину.

Приметы Марии Петровой: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы и карие глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии Петровой просят связаться с волонтерами по поиску пропавших «БашРегионСпас» по телефону: 8-937-31-02-112 или позвонить в полицию по номеру 112.