Прибыль организаций Башкирии за январь-июнь 2022 года составила 250 млрд рублей

За январь-июнь текущего года сальдированный финансовый результат организаций Башкирии составил 231,5 млрд рублей, что на 50,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Лия МУРАДЬЯН

За январь-июнь текущего года сальдированный финансовый результат – прибыль минус убыток – организаций Башкирии составил 231,5 млрд рублей, что на 50,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 2 сентября сообщил Башстат.

В статистическом ведомстве отметили, что 794 организаций республики получили прибыль в размере 250 млрд рублей, 287 – убыток на сумму 18,7 млрд.

Наибольшая сальдированная прибыль за первые шесть месяцев 2022 года пришлась на обрабатывающие производства (166 млрд), оптовую и розничную торговлю, а также ремонт машин (20,4 млрд), а также предприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром (11,9 млрд).

– Доля прибыльных организаций за январь-июнь 2022 г. возросла до 73,5% против 71,3% за соответствующий период прошлого года, – добавили в Башстате.

В статистику не вошли субъекты малого предпринимательства, кредитные организации и государственные учреждения.