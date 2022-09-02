Под Уфой из окна дома выпал 3-летний ребенок

1 сентября в селе Зубово в Уфимском районе Башкирии из окна жилого дома на втором этаже выпал 2-летний ребенок

Вечером 1 сентября в селе Зубово в Уфимском районе Башкирии из окна жилого дома на втором этаже выпал 3-летний ребенок. Об этом сообщил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Малыш получил травмы и был доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Башкирии, чтобы выяснить состояние ребенка. Как только ответ ведомства появится, мы его опубликуем.

Напомним, в конце августа в Уфе при падении из окна на седьмом этаже выжила годовалая девочка.