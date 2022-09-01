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Экономика1 сентября 2022 17:00

Арбитражный суд Башкирии признал МУП УИС банкротом

Иск против ресурсоснабжающей организации подала компания «БашРТС»
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Муниципальное предприятие признано банкротом по решению суда 30 августа 2022 года

Муниципальное предприятие признано банкротом по решению суда 30 августа 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 августа 2022 года Арбитражный суд Башкирии признал муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» банкротом, сообщается на сайте суда. По решению суда в отношении предприятия открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.

Банкротные процедуры в отношении крупной ресурсоснабжающий организации началась еще в январе 2018 года, когда на МУП УИС подали иск в Арбитражный суд другие ресурсники – ООО «БашРТС». Тогда в МУП УИС началась процедура наблюдения, а в июне 2019 года и внешнего управления. В конце июля 2022 года кредиторы предприятия на собрании решили обратиться в суд с просьбой признать его банкротом.

Из всех кредиторов МУП УИС наибольший объем исковых требований в Арбитраже предъявляли «БашРТС» - 1,135 млрд рублей или 58,7% всех долгов предприятия.