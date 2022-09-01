Арбитражный суд Башкирии признал МУП УИС банкротом

Муниципальное предприятие признано банкротом по решению суда 30 августа 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 августа 2022 года Арбитражный суд Башкирии признал муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» банкротом, сообщается на сайте суда. По решению суда в отношении предприятия открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.

Банкротные процедуры в отношении крупной ресурсоснабжающий организации началась еще в январе 2018 года, когда на МУП УИС подали иск в Арбитражный суд другие ресурсники – ООО «БашРТС». Тогда в МУП УИС началась процедура наблюдения, а в июне 2019 года и внешнего управления. В конце июля 2022 года кредиторы предприятия на собрании решили обратиться в суд с просьбой признать его банкротом.

Из всех кредиторов МУП УИС наибольший объем исковых требований в Арбитраже предъявляли «БашРТС» - 1,135 млрд рублей или 58,7% всех долгов предприятия.