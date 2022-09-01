Выступление Чичериной на патриотическом фестивале в Уфе отменено

Юлия Чичерина должна была выступить на фестивале «Боевая высота» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление Юлии Чичериной и ее группы на музыкальном фестивале в Уфе не состоится. Об этом сообщает издание UFA1.RU со ссылкой на организаторов мероприятия. Причина, по которой артистка не приедет в башкирскую столицу на фестиваль патриотической песни «Боевая высота», официально не называется.

Напомним, 17 сентября в Уфе состоится фестиваль патриотической песни «Боевая высота». Поначалу хэдлайнером мероприятия должна была стать Юлия Чичерина. Кто займет ее место и будут ли вообще организаторы искать другого исполнителя на эту роль, пока неизвестно.

Ранее власти Башкирии оформили госзакупку на организацию концерта. По условиям электронного аукциона, на все мероприятие из бюджета республики должны были потратить 5,5 млн рублей.