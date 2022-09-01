В школах Башкирии сохранятся антиковидные ограничения

На входе у школьников будут измерять температуру Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор по Башкирии напоминает о том, что во всех школах региона по-прежнему действуют «мягкие» антикоронавирусные ограничения. Сегодня школьники вернулись за парты после летних каникул и на входе их уже должны были встречать медицинские инспекторы. Об этом власти республики говорили несколько раз на оперативных совещаниях в правительстве.

Как пояснили в Роспотребнадзоре по Башкирии, среди антиковдных ограничений, которые будут действовать в школах республики, обязательная термометрия на входе в здание, запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях, масочно-перчаточный режим для работников столовых.

При этом, обучение в школах республики будет проходить как обычно. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, вводить дистанционное обучение власти не намерены.