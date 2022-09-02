В Башкирии за неделю некоторые овощи и фрукты подешевели на 3-16%

В Башкирии за неделю подешевели некоторые овощи и фрукты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за неделю подешевели некоторые овощи и фрукты. Об этом говорят данные Башстата, аналитики которого сравнили цены в магазинах за 22 и 29 августа.

За семь дней уменьшилась стоимость помидоров (на 16,5% – до 63 руб. за 1 кг), репчатого лука (на 13,6% – до 37 руб.), моркови (на 10,5% – до 34,5 руб.), картошки (на 6,8% – до 30 руб.), свеклы (на 5,8% – до 28,5 руб.), бананов (на 5,3% – до 69 руб.), яблок (на 4,8% – до 97,5 руб.) и капусты (на 3,3% – до 20,5 руб.). Также на 4,3% подешевела вареная колбаса – килограмм сейчас обходится в 372,5 рубля.

Самым подорожавшим продуктом в магазине оказались свежие огурцы. За неделю цена на них выросла лишь на 2,5% – до 56,5 рубля.