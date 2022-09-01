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Происшествия1 сентября 2022 13:00

Под Уфой загорелось поле на площади 3 га

Пожар тушат 18 человек. Их работу усложняет порывистый ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 1 сентября, между деревнями Якшиваново и Новоникольский в Уфимском районе Башкирии загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла трех гектаров. Об этом сообщило региональное МЧС.

Сейчас пожар с применением шести единиц техники тушат 18 человек. Силами сельсоветов проводится опашка территории. Угрозы населенным пунктам нет.

В экстренном ведомстве отметили, что противопожарные работы усложняют порывы ветра.

Напомним, накануне вечером крупный природный пожар произошел в Мелеузе. Там вдоль железной дороги загорелась трава, а затем огонь распространился по полю и лесополосе.