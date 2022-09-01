С начала 2022 года 22 женщины в Башкирии отказались от своих новорожденных детей

С начала текущего года 22 женщины в Башкирии отказались от новорожденных детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года 22 женщины в Башкирии отказались от новорожденных детей. Свое решение они объясняли по-разному: страхом, скромным доходом, а также отсутствием навыков, бытовых условий, официального места работы или постоянного партнера. Об этом 31 августа сообщили в министерстве семьи республики.

В ведомстве отметили, что профильные службы смогли убедить 85% матерей-отказниц оставить детей в кровных семьях. Женщинам оказали психологическую и социальную поддержку по созданию благоприятных условий для воспитания малышей.