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Общество1 сентября 2022 14:40

С начала 2022 года 22 женщины в Башкирии отказались от своих новорожденных детей

Большинство из них социальная служба смогла переубедить
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала текущего года 22 женщины в Башкирии отказались от новорожденных детей

С начала текущего года 22 женщины в Башкирии отказались от новорожденных детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года 22 женщины в Башкирии отказались от новорожденных детей. Свое решение они объясняли по-разному: страхом, скромным доходом, а также отсутствием навыков, бытовых условий, официального места работы или постоянного партнера. Об этом 31 августа сообщили в министерстве семьи республики.

В ведомстве отметили, что профильные службы смогли убедить 85% матерей-отказниц оставить детей в кровных семьях. Женщинам оказали психологическую и социальную поддержку по созданию благоприятных условий для воспитания малышей.