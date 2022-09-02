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Общество2 сентября 2022 3:33

В Уфе из-за ремонта дороги ограничат движение по съезду к пяти садам

Перекрытие будет вводиться на половине проезжей части с 6 сентября по 24 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе с 6 сентября по 24 октября будут перекрывать половину проезжей части на съезде с Демского шоссе к пяти садовым товариществам

В Уфе с 6 сентября по 24 октября будут перекрывать половину проезжей части на съезде с Демского шоссе к пяти садовым товариществам

В Уфе с 6 сентября по 24 октября будут перекрывать половину проезжей части на съезде с Демского шоссе к пяти садовым товариществам: «Электроаппарат» (площадки 1 и 2), «Буровик», «Тополек» и «Дубки». Там будут ремонтировать дорогу. Об этом 1 сентября предупредили в городской администрации.

– Будет перекрываться половина проезжей части в периоды фрезерования и устройства асфальтобетонного покрытия, – пояснили в мэрии.

Дорожные службы попросили жителей с пониманием отнестись к ограничениям.