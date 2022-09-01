В Уфе из-за марафона приостановят работу троллейбусного и двух трамвайных маршрутов

фото: ufacity.info

В Уфе из-за международного марафона, который пройдет в центре города в воскресенье, 4 сентября, приостановят работу троллейбусы №22 и трамваи №5 и №16. Ограничение будет действовать на время проведения забега – с 7:00 до 15:30. Об этом сообщили в мэрии.

Там добавили, что 4 сентября также изменится схема движения десятков автобусных маршрутов. Как именно они будут ездить, можно узнать на карте ниже.

фото: ufacity.info

Ранее «КП-Уфа» писала, из-за марафона в башкирской столице на несколько часов перекроют сразу 13 центральных улиц.