Именем погибшего в СВО на Украине Максима Серафимова назвали школу №40 в Уфе

фото: vk.com // Радий Хабиров

Школе №40 в Уфе присвоили имя выпускника 2013 году Максима Серафимова, который погиб в специальной военной операции на Украине. В учреждении открыли мемориальную доску в его честь. Об этом 1 сентября в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– История службы Максима, подвиг, который он совершил во время специальной военной операции, достойны глубокого уважения, и мы этого никогда не забудем, – написал Хабиров. – Низко кланяюсь родителям Максима Серафимова, его учителям.

После школы Максим Серафимов поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году его направили в войсковую часть Пскова. Он погиб в спецоперации 27 февраля. Ему было 27 лет.

Прощание с Серафимовым состоялось в июне в Уфе. Его посмертно удостоили орденом генерала Шаймуратова и званием Героя России. Ранее «КП-Уфа» писала, что именем военного в Башкирии назвали парк.