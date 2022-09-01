Некоторым жителям Уфы доначислят плату за отопление от ноября 2019 года

Абонентам «Уфимских инженерных сетей» в квитанциях за август доначистят плату за услугу отопления, которая предоставлялась в ноябре 2019 года Фото: Александр ГЛУЗ

Абонентам «Уфимских инженерных сетей» в квитанциях за август доначистят плату за услугу отопления, которая предоставлялась в ноябре 2019 года. В 97% случаев она не превысит 2 тыс. рублей. Перерасчет коснется только тех жителей, кто получает квитанции от ЕРКЦ, и домов, где установлен общедомовой прибор учёта тепла, рассказали 1 сентября в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Там объяснили, с чем связано дополнительное начисление.

– В октябре 2019 года произошло изменение способа начисления платы за отопление – начисления стали выполняться по факту потребления – только в отопительный период. В октябре жители первый раз получили квитанции, – передали в МУП «УИС». – В ноябре 2019 года реальный объем потребленного за период тепла не был предъявлен жителям домов своевременно: в этом месяце начисление платы по услуге «отопление» было произведено как разница между объемами потребления в ноябре и в октябре.

Как отметили ресурсники, доначисление планировалось сделать еще в декабре 2019 года, однако его перенесли на весну, чтобы финансово не нагружать жителей. Но в апреле тогда началась пандемия COVID-19, и уфимцы ушли на самоизоляцию. Поэтому дополнительную плату было решено отложить еще раз, уже на лето 2022 года.