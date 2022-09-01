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Общество1 сентября 2022 8:59

18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в Грозный

Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С 18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в столицу Чеченской республики, город Грозный

С 18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в столицу Чеченской республики, город Грозный

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в столицу Чеченской республики, город Грозный. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Еженедельные полеты по воскресеньям будет выполнять авиакомпания Utair. На рейс направят воздушные суда типа ATR-72, которые вмещают до 70 пассажиров.

Аэропорт Уфы посоветовал пассажирам посетить в Грозном самую большую мечеть в России «Сердце Чечни», Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и национальный музей.