18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в Грозный

С 18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в столицу Чеченской республики, город Грозный Фото: Андрей АБРАМОВ

С 18 сентября возобновятся прямые авиарейсы из Уфы в столицу Чеченской республики, город Грозный. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Еженедельные полеты по воскресеньям будет выполнять авиакомпания Utair. На рейс направят воздушные суда типа ATR-72, которые вмещают до 70 пассажиров.

Аэропорт Уфы посоветовал пассажирам посетить в Грозном самую большую мечеть в России «Сердце Чечни», Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и национальный музей.