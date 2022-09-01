Хабиров учредил гранты в 200 млн рублей на стажировки и жилье для молодых ученых

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил гранты на общую сумму в 200 млн рублей, которые будут направлены на проведение научно-образовательных стажировок и улучшение условий жилья для молодых ученых. Деньги выделены из регионального бюджета. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба администрации руководителя республики.

– Для нас важно, чтобы будущие Королёвы и Курчатовы жили и работали в комфортных, достойных условиях, – отметил Хабиров в соцсетях. – Дерзайте, творите, создавайте новое, двигайте науку и всю нашу жизнь вперёд. За вами – будущее.

Порядок предоставление грантов должно будет разработать министерство образования Башкирии.