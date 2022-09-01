Депутат парламента Башкирии вручил подарки детям военных батальона имени Шаймуратова

фото: vk.com // Тимур Гильмияров

Депутат башкирского парламента Тимур Гильмияров вручил подарки детям военных, которые вступили в добровольческий батальон имени генерала Минигали Шаймуратова для участия в спецоперации на Украине. Об этом народный избранник 1 сентября рассказал в своих соцсетях.

– Глава нашей республики Радий Фаритович, как-то сказал, что мы не должны бросать семьи, чьи отцы участвуют в СВО. Он это сказал членам правительства и главам Администраций районов. Но поддерживать такие семьи нужно не только на государственном уровне, а просто по-человечески! – отметил депутат.

Вместе с предпринимателем Ольгой Грицаенко Гильмияров подарил ноутбуки, смартфоны и сладости на 400 тыс. рублей школьникам Альшеевского района, чьи отцы вступили в батальон.