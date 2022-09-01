Жильцы рассказали, из-за чего в Уфе мужчина набросился на мальчика на детской площадке

Фото для иллюстрации Фото: Андрей АБРАМОВ

В Уфе мужчина набросился на мальчика на детской площадке чтобы наказать его.

Напомним, что о неприятной истории стало известно 31 августа. В сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина подбегает на детскую площадку в ЖК «Сосны» и начинает толкать ребенка. Мальчику приходится спасаться от взрослого бегством, а последний пытается догнать его. Случаем заинтересовались в МВД Башкирии.

Инцидент вызвал бурную реакцию общественности. Позже в соцсетях высказались другие родители, проживающие в этом ЖК. Они заявили, что мальчик, на которого набросился мужчина, ранее сам задирал и обижал остальных детей. При этом, по словам жильцов, ребенок никак не реагирует на замечания взрослых.

Как бы то ни было, родителям не стоит пытаться воспитывать чужого ребенка, тем более методами физического воздействия.