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Происшествия1 сентября 2022 7:16

В Башкирии будут судить мужчину, который подвесил за ошейник собаку и забил ее топором

Он не признал вину несмотря на то, что преступление сняли на видео
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Иглинском районе Башкирии за жестокое обращение с животным будут судить мужчину, который до смерти забил собаку топором

В Иглинском районе Башкирии за жестокое обращение с животным будут судить мужчину, который до смерти забил собаку топором

В Иглинском районе Башкирии за жестокое обращение с животным будут судить мужчину, который до смерти забил собаку топором. Об этом 1 сентября сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в конце мая текущего года. Обвиняемый – житель района Кузьминки – у себя во дворе подвесил на самодельном турнике за металлический ошейник свою собаку и обухом топора несколько раз ударил ей по голове и телу. От полученных травм пес скончался. Произошедшее на камеру заснял очевидец.

Во время следствия мужчина не признал вину в преступлении. Его дело рассмотрит мировой суд по Иглинскому району.