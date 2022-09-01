В Башкирии будут судить мужчину, который подвесил за ошейник собаку и забил ее топором

В Иглинском районе Башкирии за жестокое обращение с животным будут судить мужчину, который до смерти забил собаку топором

В Иглинском районе Башкирии за жестокое обращение с животным будут судить мужчину, который до смерти забил собаку топором. Об этом 1 сентября сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в конце мая текущего года. Обвиняемый – житель района Кузьминки – у себя во дворе подвесил на самодельном турнике за металлический ошейник свою собаку и обухом топора несколько раз ударил ей по голове и телу. От полученных травм пес скончался. Произошедшее на камеру заснял очевидец.

Во время следствия мужчина не признал вину в преступлении. Его дело рассмотрит мировой суд по Иглинскому району.