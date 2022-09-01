Под Уфой полиция за тяжкое преступление разыскивает мужчину и женщину

фото: МВД РБ

В Уфимском районе Башкирии полиция разыскивает мужчину и женщину за совершение тяжкого преступления. Об этом 31 августа сообщили в регионально МВД. Что именно сделали предполагаемые злоумышленники, в ведомстве говорить отказались.

Полиция опубликовало фото и видео с разыскиваемыми. Их личности все еще устанавливаются.

Правоохранители попросили жителей, узнавших подозреваемых, сообщить об этом по одному из телефонов:

– (347) 279-49-34, 8-927-345-61-00 (дежурная часть ОМВД по Уфимскому район);

– (347) 279-39-02 (дежурная часть МВД по Башкирии);

– 279-32-92, или 02 (телефон доверия).