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Общество1 сентября 2022 6:26

ГИБДД объявила о массовых проверках водителей на трассе Уфа-Оренбург

Сотрудников дорожной полиции ориентировали на остановку автобусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 сентября ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками ФССП проведет массовые проверки водителей автобусов на 189-м километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе

1 сентября ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками ФССП проведет массовые проверки водителей автобусов на 189-м километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 сентября, ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками ФССП проведет массовые проверки водителей автобусов на 189-м километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта. В ходе рейда автоинспекторы усиливают контроль соблюдения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, – пояснил глава дорожной полиции.

Севастьянов призвал пассажир с пониманием отнестись к проверкам, поскольку усилия ГИБДД направлено на сохранение их жизни и здоровья.