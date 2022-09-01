ГИБДД объявила о массовых проверках водителей на трассе Уфа-Оренбург

1 сентября ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками ФССП проведет массовые проверки водителей автобусов на 189-м километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 сентября, ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками ФССП проведет массовые проверки водителей автобусов на 189-м километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта. В ходе рейда автоинспекторы усиливают контроль соблюдения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, – пояснил глава дорожной полиции.

Севастьянов призвал пассажир с пониманием отнестись к проверкам, поскольку усилия ГИБДД направлено на сохранение их жизни и здоровья.