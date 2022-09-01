С начала 2022 года грибами в Башкирии отравились 17 человек

За январь-июль 2022 года в Башкирии зарегистрировали 15 случаев отравления грибами – пострадали 17 человек, в том числе один ребенок младше 14 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За январь-июль 2022 года в Башкирии зарегистрировали 15 случаев отравления грибами – пострадали 17 человек, в том числе один ребенок младше 14 лет. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве ответили, что основная причина отравлений – неумение распознать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное их приготовление. Признаки интоксикации проявляются уже через полтора-два часа после употребления грибов: появляются боли в голове и животе, тошнота с диареей, температура может слегка повышаться, а пульс – замедляться.