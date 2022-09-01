Хабиров поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний.

55 тысячам первоклассников республики руководитель региона пожелал радоваться по утрам, встречаясь с любимыми учителями и друзьями, 500 тысячам школьников – достойно учиться и правильно выбираться жизненный путь, а 200 тысячам студентов – выучиться и «стать настоящими людьми».

– Поздравляю ребят, их родителей, отдельно - педагогов! – добавил Хабиров. – Пусть учебный год будет для всех удачным, насыщенным и интересным.