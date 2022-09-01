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Общество1 сентября 2022 5:20

Хабиров поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Глава Башкирии обратился к учащимся через свои соцсети
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний.

55 тысячам первоклассников республики руководитель региона пожелал радоваться по утрам, встречаясь с любимыми учителями и друзьями, 500 тысячам школьников – достойно учиться и правильно выбираться жизненный путь, а 200 тысячам студентов – выучиться и «стать настоящими людьми».

– Поздравляю ребят, их родителей, отдельно - педагогов! – добавил Хабиров. – Пусть учебный год будет для всех удачным, насыщенным и интересным.