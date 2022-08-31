В Башкирии завершились поиски 10-летнего мальчика

Фото: МВД по Башкирии

В Уфимском районе Башкирии завершились поиски 10-летнего мальчика. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

30 августа в селе Юматово около пяти вечера мальчик вышел погулять и не вернулся. На следующий день мама ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

Подростка разыскивали два дня. К счастью, несколько часов назад добровольцы сообщили радостное известие.

– Найден, жив! – написали на странице в группе социальной сети «ВКонтакте» представители «БашРегионСпас».