В Башкирии компания задолжала работникам 300 тыс. рублей

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В башкирском городе Нефтекамск возбудили уголовное дело против компании, которая не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии правоохранителей, предприятие «Эко Башкортостан» в мае и июне текущего года не выплачивало в полном объеме жалованье работникам. Общая сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье за невыплату заработной платы. Сейчас следователи анализируют бухгалтерские документы, а также допрашивают сотрудников компании. Также специалисты проводят исследование, с помощью результатов которого удастся установить финансовое положение организации на момент невыплаты жалованья, и куда были направлены ее активы. Помимо прочего, в настоящее время принимаются меры к погашению образовавшегося долга.