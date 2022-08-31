В Башкирии МВД занялось розыском 10-летнего мальчика

В Башкирии МВД занялось розыском пропавшего без вести 10-летнего мальчика. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в селе Юматово около пяти 30 августа вечера подросток вышел погулять и не вернулся. На следующий день мама ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Правоохранители в настоящее время разыскивают несовершеннолетнего.

Мальчик был одет во все черное: в толстовку с капюшоном и с рисунком медведя, спортивные штаны с белыми полосками, а также кроссовки на белой подошве. Его приметы: рост – 140 см, нормальное телосложение, черные волосы и глаза.

Всех, кто видел или знает, где находится ребенок, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.