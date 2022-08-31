Под Волгоградом в ДТП погиб 39-летний мужчина из Башкирии

Фото: МВД по Волгоградской области

Сегодня утром, 31 августа, под Волгоградом в жуткой аварии погиб мужчина из Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Волгоградской области.

Трагедия случилась на шоссе Сызрань-Саратов-Волгоград. 37-летний житель Башкирии за рулем Hyundai не выдержал перед следующим впереди автомобилем, резко затормозил, и затем вылетел на «встречку», где врезался в Opel Zafira.

В результате аварии пострадали пять пассажиров «Опель»: 10-летний мальчик,12-летняя и 14-лятняя девочки, а также годовалый ребенок и 36-летняя женщина. Все были госпитализированы в ближайшие городские больницы. К сожалению, из-за случившегося погиб 39-летний пассажир «Хендай».

Сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.