В Уфе мужчина избил 12-летнего мальчика на детской площадке

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Уфе неизвестный мужчина избил подростка. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Сообщается, что инцидент случился на детской площадке по улице Тальковой. На 12-летнего мальчика, как рассказала правоохранителям его мама, напал мужчина. Неизвестный ударил подростка и тому пришлось быстро уехать от него на самокате.

В настоящее время по случившемуся проводится проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, специалисты все обстоятельства случившегося ЧП.

Напомним, недавно в Уфе пьяный мужчина накинулся на детей с топором. Происшествие случилось в Октябрьском районе. 44-летнийместный житель, будучи пьяным, замахнулся топором на компанию подростков. Те испугались и убежали на улицу, обвиняемый ринулся за ними в погоню.