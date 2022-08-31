В Башкирии произошел крупный природный пожар возле Мелеуза

Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня под вечер, 31 августа, в Мелеузовском районе Башкирии произошел крупный природный пожар. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Сообщается, что недалеко от села Каран вдоль железной дороги загорелась трава, а затем огонь распространился по полю и лесополосе. К тушению была привлечена добровольная пожарная команда, техника сельхозпредприятий ряда местных сельсоветов, а также пожарный поезд из Стерлитамака.

Сотрудники ведомства утверждают, что ликвидацию пожара затрудняют порыв ветра. По последним данным, площадь составляет 28 гектар. Специалисты также сообщают, что вследствие произошедшего никто не пострадал. МЧС заверяет, что угроза населенным пунктам отсутствует.