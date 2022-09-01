В Башкирии из-за затока холода резко понизится температура воздуха

В Башкирии после нескольких жарких недель с температурой до +33° прогнозируется резкое похолодание

В Башкирии после нескольких жарких недель с температурой до +33° прогнозируется резкое похолодание. Об этом 31 августа предупредили синоптики Башгидрометцентра.

В пятницу, 2 сентября, столбики термометров покажут +21, +26°. На этом фоне ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. Исключением будут южные районы республики – там сохранится знойная погода без существенных осадков.

На выходных, 3 и 4 сентября, дневная температура воздуха в регионе понизится уже до +16, +21°. Это связано с циклоном, который «смещается в широтном направлении по северу России». В его тыловой части осуществится заток арктической воздушной массы на Урал.