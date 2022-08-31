В Башкирии при пожаре в квартире из дома эвакуировали 31 человека и спасли шестерых

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Стерлитамаке при пожаре в квартире жилого дома спасатели эвакуировали 31 человека и еще шестерых спасли. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение о пожаре в квартире дома по улице Худайбердина, 73 поступило на пульт диспетчера служба спасения в 15:22. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС.

– По прибытию пожарные сразу приступили к спасению и эвакуации людей. Установлено, что в однокомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома сильное задымление. Проникнув в квартиру, пожарные приняли меры по спасению женщины и мужчины и потушили горение домашнего имущества, на все это потребовалось 14 минут, – передали в экстренном ведомстве.

Двух жильцов из горящей квартиры осмотрели медики. Госпитализация им не потребовалась. Их отправились на амбулаторное лечение. В числе эвакуированных людей было 10 детей.