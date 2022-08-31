За последние сутки COVID-19 в Башкирии подтвердили у 425 человек

За последний сутки коронавирус в Башкирии диагностировали 425 жителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последний сутки коронавирус в Башкирии диагностировали 425 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили более 298,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом 31 августа сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 свыше 290,4 тыс. человек, 181 из них выписались за минувшие 24 часа.

Скончались от инфекции 5 785 жителей региона. Суточный прирост умерших не зарегистрирован.

Прямо сейчас носителями коронавируса в Башкирии являются 2 176 человек: 232 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.