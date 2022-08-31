Стала известна личность женщины, утонувшей на озере в Уфе

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Женщиной, которая 29 августа утонула на озере Большой Улукуль в Уфе, оказалась 49-летняя жительница поселка Камышлинский мелькомбинат. Об этом со ссылкой на знакомую погибшей сообщил «Мой Башкортостан».

По словам собеседницы издания, ранее утонувшая была замужем и родила ребенка, однако впоследствии семья распалась – и у нее начались проблемы со здравьем, связанные с невралгией: она не могла самостоятельно одеться и ухаживать за собой.

Погибшая несколько лет жила одна в покосившемся доме, в котором не было необходимых бытовых условий. При этом сын женщины вместе с семьей проживал в соседнем здании.

– Она никому не нужна была практически в последние годы. Сын работает в похоронном бизнесе, бывший муж давно завел другую семью. Каждый день с утра она выходила и пешком шла полтора километра до ближайшего продуктового магазина. Покупала хлеб и возвращалась обратно, – рассказала знакомая погибшей.

Похороны женщины состоялись сегодня, 31 августа.