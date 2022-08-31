В Башкирии 2 из 12 ведущих к детсадам и школам дорог не успеют сдать к 1 сентября

фото: Минтранс РБ

В Башкирии 2 из 12 участков дорог, ведущих к школам и детсадам, не успеют отремонтировать к 1 сентября. Об этом 31 августа сообщил Минтранс республики.

Как уточнили в ведомстве, ремонт еще не закончился в Уфе на улице Амантая рядом с лицеем №160 и в Салавате на улице Уфимской около лицея №8. В первом случае работы планируется завершить до конца сентября, во втором – к началу октября.

В то же время обновились подъездные пути к школам и детсадам по улицам Кемеровской и Суворова (в Уфе), Элеваторной, Курчатова, Южной (в Стерлитамаке), а также Горького и частично – Уфимской (в Салавате). Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».