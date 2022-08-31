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Общество31 августа 2022 10:58

В Башкирии запустили производство железобетонных изделий для мостов и развязок

На церемонии открытия предприятия присутствовал глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Благовещенске запустили производство железобетонных конструкции. На церемонии открытия предприятия присутствовал глава республики Радий Хабиров. Об этом 31 августа он рассказал в своих соцсетях.

– Продукция нового завода – железобетонные изделия для строительства мостов и развязок, – написал руководитель региона.

Он добавил, что на базе предприятия в рамках инвестиционного проекта было создано 260 рабочих мест. Завод планируют расширить до кластера по производству сборных железобетонных конструкций для мостостроения и дорожного строительства.