В Башкирии запустили производство железобетонных изделий для мостов и развязок

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Благовещенске запустили производство железобетонных конструкции. На церемонии открытия предприятия присутствовал глава республики Радий Хабиров. Об этом 31 августа он рассказал в своих соцсетях.

– Продукция нового завода – железобетонные изделия для строительства мостов и развязок, – написал руководитель региона.

Он добавил, что на базе предприятия в рамках инвестиционного проекта было создано 260 рабочих мест. Завод планируют расширить до кластера по производству сборных железобетонных конструкций для мостостроения и дорожного строительства.