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Общество31 августа 2022 10:18

С 3 сентября светомузыкальное шоу в парке «Кашкадан» в Уфе будет начинаться в 21:00

Это связано с сокращением светового дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

С 3 сентября светомузыкальное шоу на фонтане озера в парке «Кашкадан» будет начинаться на час раньше – в 21:00. Это связано с сокращением светового дня, передали в городской администрации 31 августа.

В мэрии напомнили, что светомузыкальный фонтан в парке работает с 10:00 каждый день, кроме понедельника. Шоу длится по полчаса с перерывом на такое же время. Днем оно проходит без музыки.

Фонтан с высотой струй до 25 мтеров был запущен в рамках масштабной реконструкции «Кашкадана», которая полностью завершилась только в июле.