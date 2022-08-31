С 3 сентября светомузыкальное шоу в парке «Кашкадан» в Уфе будет начинаться в 21:00

фото: ufacity.info

С 3 сентября светомузыкальное шоу на фонтане озера в парке «Кашкадан» будет начинаться на час раньше – в 21:00. Это связано с сокращением светового дня, передали в городской администрации 31 августа.

В мэрии напомнили, что светомузыкальный фонтан в парке работает с 10:00 каждый день, кроме понедельника. Шоу длится по полчаса с перерывом на такое же время. Днем оно проходит без музыки.

Фонтан с высотой струй до 25 мтеров был запущен в рамках масштабной реконструкции «Кашкадана», которая полностью завершилась только в июле.