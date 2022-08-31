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Общество31 августа 2022 12:19

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе и порывах ветра 1 сентября

Местами по республике пройдут кратковременные дожди
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 сентября в Башкирии ожидаются грозы и порывы юго-западного ветра до 17 метров в секунду

1 сентября в Башкирии ожидаются грозы и порывы юго-западного ветра до 17 метров в секунду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем в четверг, 1 сентября, в Башкирии ожидаются грозы и порывы юго-западного ветра до 17 метров в секунду. Об этом 31 августа сообщило региональное МЧС.

Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют местами по республике небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +12, +17°. После восхода солнца столбики термометров покажут +27, +32°.

Ранее «КП-Уфа» выяснила, какая погода будет в Башкирии в сентябре.