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Общество31 августа 2022 9:49

В Уфе ищут пропавшего 10-летнего Динара Антохина

Ребенок ушел из дома вечером 30 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

В Уфе пропал 10-летний Динар Антохин. Вечером 30 августа он вышел из своего дома в деревне Юматово, но обратно так и не вернулся. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

По предварительным данным, ребенок может находиться в Демском районе.

Приметы: рост – 140 см, нормальное телосложение, черные волосы и глаза.

Был одет во все черное: толстовку с рисунком медведя, спортивные штаны и кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Всех, кто видел или знает, где находится Динар Антохин, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.