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Общество31 августа 2022 9:23

Шесть жилых домов и военкомат в Уфе остались без воды из-за утечки

Сейчас аварийная служба занимается устранением коммунальной аварии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
31 августа в Советском районе Уфы по улице Кирова, 101/1 произошла утечки из земли

31 августа в Советском районе Уфы по улице Кирова, 101/1 произошла утечки из земли

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 августа в Советском районе Уфы по улице Кирова, 101/1 произошла утечки воды из земли. Сейчас аварийная служба занимается устранением коммунальной аварии. На время ремонтных работ без холодной воды остаются шесть жилых домов и военкомат. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Подача холодного водоснабжения приостановлена по следующим адресам:

– Кирова, 99/1, 101, 101/1,101/2, 101/3, 103 – жилые дома;

– Кирова, 101/4 – военный комиссариат Октябрьского и Советского районов.