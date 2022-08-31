Шесть жилых домов и военкомат в Уфе остались без воды из-за утечки

31 августа в Советском районе Уфы по улице Кирова, 101/1 произошла утечки из земли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 августа в Советском районе Уфы по улице Кирова, 101/1 произошла утечки воды из земли. Сейчас аварийная служба занимается устранением коммунальной аварии. На время ремонтных работ без холодной воды остаются шесть жилых домов и военкомат. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Подача холодного водоснабжения приостановлена по следующим адресам:

– Кирова, 99/1, 101, 101/1,101/2, 101/3, 103 – жилые дома;

– Кирова, 101/4 – военный комиссариат Октябрьского и Советского районов.