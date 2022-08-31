Часть парка Гафури рядом с уфимским Госцирком восстановят и обновят

В Уфе запланировали работы по благоустройству части парка Гафури, которая находится в непосредственной близости от Госцирка. Долгое время это место представляло собой удручающее зрелище: асфальтовые дорожки разбиты, фонари в ночное время не горят, а скамейки и урны отсутствуют. Да и кучи мусора на территории говорили сами за себя.

Восстановить эту парковую зону в географическом центре города взялась группа компаний СУ-1, которые неподалеку возводят комфортабельный жилой комплекс «ThePrime».Согласно проекту облагораживания парка, застройщик на собственные средства установить скамейки и урны, обустроит безопасные площадки для детей, появятся места для выгула домашних животных. Естественно, будет решен вопрос с освещением, появятся новые прогулочные зоны. Также в планах возвести многофункциональную площадку с летним кинотеатром и лекторием. Если проект будет реализован, то он станет новой точкой притяжения для семей со всего города.

- Реализация такого проекта придаст особую эстетику облику городу. Уфа растет, и ей нужны новые интересные точки на карте, где жители будут проводить время с максимальным комфортом, — пока что таких мест в городе недостаточно, - поделился своим мнением с «КП-Уфа» главный архитектор «Проектного института «Инженерный центр» Азат Замалиев.

Работы должны стартовать в ближайшее время.

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