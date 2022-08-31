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Происшествия31 августа 2022 8:45

Пассажир авиарейса Уфа-Анталья потерял сознание во время полета на высоте 10 тыс. метров

Самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Сочи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Пассажир самолета, следовавшего рейсом Уфа-Анталья, потерял сознание во время полета

Пассажир самолета, следовавшего рейсом Уфа-Анталья, потерял сознание во время полета

Фото: Иван Макеев

Пассажир самолета, следовавшего рейсом Уфа-Анталья, потерял сознание во время полета. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел в среду, 31 августа, около пяти часов утра по Москве. Командир воздушного судна на высоте 10,9 тыс. метров доложил, что 40-летнему мужчине на борту стало плохо и он потерял сознание.

Лайнер проследовал на запасной аэродром в Сочи, где кардиологи оказали пассажиру первую помощь.