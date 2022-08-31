За сутки в водоемах Башкирии утонули еще два человека

фото: МЧС РБ

За последние сутки в водоемах Башкирии утонули еще два человека. Об этом 31 августа рассказали в региональном МЧС.

Вечером 30 августа в службу спасения поступило сообщение о гибели 70-летнего мужчины в озере Барском рядом с селом Тукаева Аургазинского района. Водолазы нашли тело и передали его сотрудника правоохранительных органов.

В башкирском городе Ишимбае из реки Белой полицейские извлекли утонувшую женщину 50 лет. Место, где ее обнаружили, не было оборудовано для купания.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Кумертау водолазы нашли мертвым 19-летнего Артема Котова, который числился пропавшим.