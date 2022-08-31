Башкирские строители завершили ремонт школы в городе Петровском ЛНР

Рабочие из Башкирии завершили ремонт школы №22 имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровском Луганской народной республики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рабочие из Башкирии завершили ремонт школы №22 имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровском Луганской народной республики. Об этом 31 августа сообщил «Башинформ».

Задачу восстановить школу к 1 сентября в июне текущего года дало руководство Башкирии в рамках взятых на себя обязательств. На объекте работали порядка 650 человек. Учреждение было отремонтировано за 35 дней. Напомним, в его подготовке к новому учебному году участвовал известный уфимский дворник Юра, ставший фотомоделью.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в 14 школах Башкирии подрядчики не успеют закончить ремонт к 1 сентября.