В Башкирии пьяный водитель Lada Granta насмерть сбил отца своего друга

фото: ГИБДД РБ

Недалеко от села Ташлыкуль в Буздякском районе Башкирии пьяный водитель легковушки насмерть сбил отца своего друга. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел 30 августа. Накануне ДТП двое мужчин распивали алкоголь. После этого один из них уехал за рулем автомобиля в сторону дома, но по пути попал в аварию: съехал под мост. Он позвал на помощь 65-летнего отца, чтобы тот вытащил машину на дорогу, а сам ушел пить дальше.

Через некоторое время 39-летний нетрезвый товарищ мужчины за рулем Lada Granta тоже поехал домой и на том же самом месте, где тот попал в аварию, сбил его пожилого отца. Пенсионер в это время пытался достать автомобиль сына.

Водитель Lada отказался проверяться на алкоголь. Против него возбудили уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.