Горсовет Уфы принял городской бюджет с дефицитом в 1,67 млрд рублей

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На очередном заседании Горсовета Уфы депутаты проголосовали за принятие обновленного бюджета города на 2022 год. Согласно проекту решения городского Совета, доходы городской казны в этом году должны составить 38,8 млрд рублей. Израсходовать из бюджета города же планируют 40,5 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 1,67 млрд рублей.

Что касается источников финансирования дефицита, то предполагается, что администрация будет просить федеральные кредиты, как в банках, так и в федеральном бюджете.

29 депутатов проголосовали за, двое против, один не голосовал.