Мэрия Уфы напомнила о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

Мэрия Уфы напомнила о запрете на продажу алкоголя в Башкирии в День знаний, 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Уфы 30 августа напомнила о запрете на продажу алкоголя в Башкирии в День знаний, 1 сентября. «Сухой закон» был введен на региональном уровне.

– Внимание этому следует уделить предприятиям и субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции. Исключение составляют предприятия общественного питания, – передали в администрации.

За нарушение запрета есть штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей с угрозой конфискации продукции.

Помимо 1 сентября, запрет на продажу алкоголя в Башкирии действует в дни «Последних звонков» и сабантуев, а также в День молодежи (27 июня) и частично – в новогодние праздники.