В Уфу прилетел самый большой транспортный вертолет в мире

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

В аэропорт Уфы 30 августа прилетел самый большой транспортный вертолет в мире – Ми-26. Борт приземлился в башкирской столице для дозаправки. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе авиаузла.

– Эта машина может поднимать до 20 тонн грузов, причем как в кабине, так и на внешней подвеске. Вертолеты Ми-26 оборудованы авионикой, позволяющей эксплуатировать их на международных авиалиниях и совершать полеты в любое время суток в любых метеоусловиях, – рассказали в аэропорту.

Там добавили, что Ми-26 может использоваться как транспортный вертолет, так и десантный, санитарный и противопожарный. Также он способен выполнять функции топливозаправщика.