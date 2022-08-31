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Общество31 августа 2022 4:42

В Уфу прилетел самый большой транспортный вертолет в мире

Ми-26 приземлился в башкирской столице для дозаправки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

В аэропорт Уфы 30 августа прилетел самый большой транспортный вертолет в мире – Ми-26. Борт приземлился в башкирской столице для дозаправки. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе авиаузла.

– Эта машина может поднимать до 20 тонн грузов, причем как в кабине, так и на внешней подвеске. Вертолеты Ми-26 оборудованы авионикой, позволяющей эксплуатировать их на международных авиалиниях и совершать полеты в любое время суток в любых метеоусловиях, – рассказали в аэропорту.

Там добавили, что Ми-26 может использоваться как транспортный вертолет, так и десантный, санитарный и противопожарный. Также он способен выполнять функции топливозаправщика.