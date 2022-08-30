Глава Башкирии Радий Хабиров после работы убежал на Советскую площадь и показал будущий памятник Шаймуратову.

Глава республики испытывает глубокое уважение к Герою России Минигали Шаймуратову. С приходом к власти Хабирова личность генерала Шаймуратова стала по-настоящему легендарной – о нем поют песни, в его честь назвали батальон и начали строить памятник на Советской площади.

Глава республики не упускает шанса побывать на месте строительства памятника. Он регулярно наведывается на Советской площадь после работы.

- Когда я учился на юрфаке, занятий не пропускал. А теперь каждый раз сбегаю с работы на Советскую площадь, - написал в соцсетях Хабиров.

Радий Хабиров отметил, что на Советской площади уже установили колонны и постамент для памятника Шаймуратову. Сейчас рабочие работают над барельефом.

Открыть архитектурную композицию на Советской площади планируют в День республики – 11 октября.