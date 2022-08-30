В Уфе на два месяца перекрыли улицу Чернышевского

В Уфе на два месяца перекрыли участок улицы Чернышевского.

Власти Уфы решили отремонтировать один из самых разбитых участков улицы Чернышевского. Часть дорожного полотна длиной около 300 метров усыпана ямами, а небольшой уклон делает маневрирование между ними в потоке еще сложнее.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 30 августа перекрывается участок улицы Чернышевского от Пархоменко до Худайбердина. Предполагается, что проехать по нему на автомобиле будет нельзя до 30 октября.

Вместе с этим на улице меняется маршрут движения общественного транспорта. Так, автобус №3 будет объезжать перекрытый участок по улице Кирова.