Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 16:51

В Уфе на два месяца перекрыли улицу Чернышевского

Речь идет об участке рядом с Витаминным заводом
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе на два месяца перекрыли участок улицы Чернышевского.

Власти Уфы решили отремонтировать один из самых разбитых участков улицы Чернышевского. Часть дорожного полотна длиной около 300 метров усыпана ямами, а небольшой уклон делает маневрирование между ними в потоке еще сложнее.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 30 августа перекрывается участок улицы Чернышевского от Пархоменко до Худайбердина. Предполагается, что проехать по нему на автомобиле будет нельзя до 30 октября.

Вместе с этим на улице меняется маршрут движения общественного транспорта. Так, автобус №3 будет объезжать перекрытый участок по улице Кирова.