Бывший глава УЗИО мэрии Уфы хочет получить компенсацию за преследование по делу «золотого миллиарда»

Бывший глава управления земельно-имущественных отношений мэрии Уфы Раиль Еникеев обратился в суд с требованием получить компенсацию из-за уголовного преследования.

Началось история в 2017 году, когда Еникеева, как главу УЗИО администрации Уфы, заподозрили в превышении должностных полномочий во время работы над программой по расселению ветхого жилья в столице. Вместе с ним по уголовному делу о «золотом миллиарде» проходили бывший вице-мэр по строительству Александр Филиппов и бывший начальник управления капстроительства Уфы Марат Гареев. В итоге суд оправдал Филиппова и Гареева в 2020 году. Дело против Еникеева было прекращено из-за отсутствия состава преступления в 2019 году.

В августе 2022 года в суд обратился уже сам Раиль Еникеев. Ъ-Уфа сообщает, что экс-чиновник подал в суд иск о компенсации морального вреда из-за незаконного уголовного преследования. Ответчиком выступает Минфин России.